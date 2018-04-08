Günün haber özetleri - 8 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 8 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

SURİYE'DE KİMYASAL SALDIRI İDDİASI: Doğu Guta'daki Sivil Savunma ekipleri, Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısında 70 sivilin hayatını kaybettiğini, 1000’den fazla sivilin ise gazdan etkilendiğini duyurdu.

İBRAHİM KALIN: EN SERT BİÇİMDE KINIYORUZ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye Duma'daki kimyasal saldırıyla ilgili ''En az 70 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları en sert biçimde kınıyoruz'' dedi. Kalın, rejimin, yaşanan saldırılar için hesap vermesi gerektiğini belirtti.

4498 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresinde konuştu. Erdoğan, "Afrin'de 4 bin 17, Kuzey Irak'ta 327, yurt içinde ise 154 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

YUNANİSTANLI ASKERLER TAKAS KONUSU DEĞİLDİR: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerlerle Yunanistan'da bulunan FETÖ'cü teröristlerin takası söz konusu değildir. İster iade etsinler FETÖ'cü darbeci teröristleri ister iade etmesinler o konu ayrıdır bu konu ayrıdır" dedi.

BOLU'DA KORKUTAN DEPREM: Bolu’da, merkez üssü Yeşilçele köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hasara neden olmazken, panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü.

  • Güncel 08 Nisan 2018 17:06
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