Günün haber özetleri - 8 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 8 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

BOLU'DA KORKUTAN DEPREM: Bolu’da, merkez üssü Yeşilçele köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hasara neden olmazken, panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü.

ALMANYA'DA KAMYONET KALABALIĞA DALDI: Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde bir minibüs sürücüsünün kafelerde oturan kalabalığın üzerine aracını sürmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 6’sı ağır olmak üzere 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

İSTANBUL BOĞAZINDA TANKER YALIYA ÇARPTI: İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir tanker, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.

ANTALYA'DA ÇOK SAYIDA ASKER HASTANEYE KALDIRILDI: Antalya'da Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 30 kadar askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye getirildiği bildirildi. Tedavisi yapılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ: 5 - GÖZTEPE: 1: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında liderlik yolunda umutlarını sürdüren Beşiktaş, Göztepe'yi 5-1 mağlup etti.