Günün haber özetleri - 7 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 7 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

İSTANBUL BOĞAZINDA TANKER YALIYA ÇARPTI: İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir tanker, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.

ÖLDÜRÜLEN AKADEMİSYENLERE VEDA: Eskişehir'de araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın silahlı saldırısında hayatını kaybeden Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mikail Yalçın, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak toprağa verildi. Cenaze namazını Yasir Armağan'ın emekli imam olan babası Fahri Armağan kıldırdı.

ERDOĞAN'DAN SINIRA GİDEN SANATÇILARA DÖNÜK ELEŞTİRİLERE YANIT: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da kongre öncesi halka hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun sanatçıları eleştirmesine karşılık "sanatçılarımıza hakaret etme hakkını kimden aldın. Edep Ya Hu" dedi.

KAYNANALAR'IN TİJEN'İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI: İzmir'de, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan (88), ailesi ve sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

SİMGE FISTIKOĞLU EVLENDİ: NTV Spikeri Simge Fıstıkoğlu, geçtiğimiz ay nişanlandığı Emir Tavukçuoğlu ile Shangri-La Bosphorus'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

  • Güncel 07 Nisan 2018 17:09
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