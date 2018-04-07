Günün haber özetleri - 7 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 7 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

HAKKARİ'DEN ACI HABER: 2 ŞEHİT: Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı.

YEŞİL LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği, 5 güvenlik korucusu ve 1 vatandaşın yaralandığı saldırının faili olan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 'Demhat Cilo' kod adlı Eyüp Çelik’in 1 milyon TL ödüllü yeşil listede yer aldığı öğrenildi.

VOLKAN BAYAR TUTUKLANDI: Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan araştırma görevlisi Volkan Bayar, "4 kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanırken, "şu anki mevcut delil durumu" dikkate alınarak serbest bırakılan eski eşine ise yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

15 TEMMUZ MÜZESİNİN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Beştepe’de kurulacak 15 Temmuz Müzesi’nin ilk çalışmaları başladı. Darbe girişiminin yıldönümünde açılan 15 Temmuz Anıtı ile bütünlük sağlayacak müze açık ve kapalı alan olmak üzere tasarlandı.

BAKIRKÖY'DE TANKER DEHŞETİ: İstanbul Başakşehir'de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı.

  • Güncel 07 Nisan 2018 10:11
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Günün haber özetleri - 7 Nisan 2018 haberleri videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro