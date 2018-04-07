Günün haber özetleri - 7 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 7 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

HAKKARİ'DEN ACI HABER: 2 ŞEHİT: Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı.

YEŞİL LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği, 5 güvenlik korucusu ve 1 vatandaşın yaralandığı saldırının faili olan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 'Demhat Cilo' kod adlı Eyüp Çelik’in 1 milyon TL ödüllü yeşil listede yer aldığı öğrenildi.

VOLKAN BAYAR TUTUKLANDI: Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan araştırma görevlisi Volkan Bayar, "4 kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanırken, "şu anki mevcut delil durumu" dikkate alınarak serbest bırakılan eski eşine ise yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

15 TEMMUZ MÜZESİNİN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Beştepe’de kurulacak 15 Temmuz Müzesi’nin ilk çalışmaları başladı. Darbe girişiminin yıldönümünde açılan 15 Temmuz Anıtı ile bütünlük sağlayacak müze açık ve kapalı alan olmak üzere tasarlandı.

BAKIRKÖY'DE TANKER DEHŞETİ: İstanbul Başakşehir'de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı.