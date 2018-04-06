Günün haber özetleri - 6 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 6 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖLDÜRÜLEN 4 KİŞİYE VEDA: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisi Volkan Bayar’ın silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan için üniversitede cenaze töreni düzenlendi.

DİYARBAKIR'DA OKULDA DEHŞET: Diyarbakır’da lise öğrencisi bir kız, okula getirdiği kurusıkı tabanca ile başına ateş etti. Yaralı halde elindeki silahla sınıfları gezen öğrencinin, arkadaşlarını tehdit ettiği iddia edildi. Genç kızın tartıştığı okul arkadaşı özrünü kabul etmeyince kendisini yaraladığı belirtildi.

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU: Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının nedeniyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. NTV'nin haberine göre yangın bir kişinin alev alan su ısıtıcısını camdan dışarı atması sonucu yaşandı.

AYDIN DOĞAN VEDA ETTİ: Doğan Medya Grubu'nu Erdoğan Demirören'e satan Aydın Doğan çalışanlarına veda için Posta ve Hürriyet binalarına gitti. Burada konuşan Doğan, hiçbir zorlama veya baskıyla mesleği bırakmadığını ve çocuklarının da çekilmek istemesine saygı gösterdiklerini söyledi.

KAYNANALARIN TİJEN'İ HAYATINI KAYBETTİ: Türkiye’nin 'Kaynanalar' dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanıdığı opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof. Dr. Sevda Aydan İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

  • Güncel 06 Nisan 2018 16:45
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