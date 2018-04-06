Günün haber özetleri - 6 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 6 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDE SİLAHLI SALDIRI: 4 ÖLÜ: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü.

TSK'DAN KUZAY IRAK'A HAVA HAREKATI: TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenledi. Harekat sonucunda, 13 hedefin imha edildiği, 14 teröristin ise etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN: İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısında yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken binanın dış cephesi de tutuştu. Yoğun bakımdaki 32 hasta başka hastanelere nakledildi.

MEHMET ÇEVİK: ÖZÜR DİLERİM: On binlerce insanı 2 milyar TL dolandıran Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank’ının reklam yüzü olan oyuncu Mehmet Çevik, CNN Türk canlı yayınında konuştu. Çevik, "Farketmeden bir aldatma şebekesinin içinde olmaktan tabi ki hüzün duyarım. Özür dilerim" dedi.

BENTE ŞEN'E SON GÖREV: Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen'in vefat eden eşi Bente Şen, dün son yolculuğuna uğurlandı. Levent Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze törenine spor, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.