Günün haber özetleri - 5 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 5 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE MALİ OPERASYON: Beşiktaş Belediyesi'nde mali şube ekipleri arama yaptı. Belediye'den yapılan açıklamada, "Devam eden soruşturma kapsamında her belediyede olabilecek rutin bir araştırmayla ilgili olduğu" ifadelerine yer verildi.

S 400'LER TEMMUZ'DA GELİYOR: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin ilk bataryalarının temmuzda teslim edileceğini açıkladı.

KIRMIZI LİSTEDEKİ PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çatışma çıktı çatışmada 7 PKK'lı öldürüldü. İçişleri Bakanlığı öldürülen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan PKK'nın Amnoslar sorumlusu Medeni Sayılgan olduğunu açıkladı.

DİYARBAKIR'DA PETROL BULUNDU: Diyarbakır'da petrol yatağı bulundu. Avustralya merkezli Trans Atlantic Exploration Mediterranean International, bir adet petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu.

TÜRKİYE'DEN 234 BİN 584 KİŞİ ETKİLENDİ: Milyonlarca insanın Facebook'taki kişisel verilerinin sızmasıyla ilgili dünyayı sarsan skandaldan Türkiye'de de 234 bin 584 kullanıcının etkilendiği ortaya çıktı.