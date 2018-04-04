Günün haber özetleri - 4 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 4 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ANKARA'DA ÜÇLÜ SURİYE ZİRVESİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara'da "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" gerçekleştirdi. Suriye'deki süreci beraber götüren üç ülke lideri gelinen son durumu değerlendirdi.

ALPARSLAN TÜRKEŞ ANILDI: MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümünün 21. yıldönümünde Ankara'da anıldı. Türkeş'in kabri başındaki anma törenine binlerce kişi katıldı. MHP Lideri Bahçeli de törende bir konuşma yaptı.

IĞDIR'DA TABURA HAİN SALDIRI: Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gökay Hudut Taburu'na yönelik PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1'i ağır 2 asker yaralandı.

ANTALYA'DA KORKUTAN YANGIN: Dünyanın önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge’de yangın çıktı. Yangında yapımı devam eden 2 yat ve 1 tekne yandı. İ lk belirlemelere göre zararın yaklaşık 40 milyon dolar olduğu öğrenildi.

13 BİN POLİS ALINACAK: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 bin yeni polis alımı yapılacağını ve alınacak polislerden 3 bininin trafiğe verileceğini açıkladı. Soylu trafik polislerinin kıyafetlerinin de değişeceğini ve çok daha kaliteli ve görünür olacağını söyledi.

  • Güncel 04 Nisan 2018 16:33
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