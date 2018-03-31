Günün haber özetleri - 31 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 31 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ERDOĞAN: AKM'Yİ YIKTIK, ÇATLAYIN, PATLAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da katılacağı açılış töreni için geldiği Ayasofya Müzesi'nde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan konuşmasında "AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık." şeklinde konuştu.

TSK: 90 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 90 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GALATASARAY MALİ GENEL KURULU'NDA KAVGA: Galatasaray Kulübü eski Ticaret Direktörü ve Mağazacılık Genel müdürü Ali Öğüdücü kürsüde konuşmasını yaptığı sırada salonda tansiyon yükseldi. Öğüdücü konuşmasını yaparken bir Üyenin kendisine itiraz etmesi ve konuşmasına bağırarak tepki göstermesi sonrasında salonda tartışmalar yaşandı.

MÜKERREM KEMERTAŞ HAYATINI KAYBETTİ: Gırtlak kanseri teşhisi konulan ve geçtiğimiz şubat ayında ameliyat olan Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş, 80 yaşında hayatını kaybetti.

GÖKDENİZ KARADENİZ'DEN VEDA MESAJI: Rusya’da Rubin Kazan forması giyen Gökdeniz Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla profesyonel kariyerine nokta koymaya hazırlandığı mesajını verdi. Ünlü futbolcu paylaşımının altına “Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyorum” notunu düştü.