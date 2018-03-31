Günün haber özetleri - 31 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 31 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

SİİRT'TE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Siirt'te 6 güvenlik korucusunu şehit edip, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker olmak üzere 7 güvenlik görevlisini yaralayan teröristlerden 3'ü düzenlenen operasyon sonucu ölü olarak ele geçirildi.

ANKARA METROSUNDA KAZA: Başkentte bu sabah Kızılay-Batıkent yönünde içerisinde yolcu bulunmayan iki metro treni çarpıştı. Kazayı Twitter hesabından duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, ağır hasar oluştuğunu ve İvedik-Kızılay hattındaki seferlerin iptal olduğunu açıkladı.

ABD'DEN FLAŞ YPG KARARI: ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı'na, Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdiği bildirildi.

ŞAMİL TAYYAR'IN İFADESİ ALINACAK: AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın "FETÖ borsası" iddiasıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Tayyar'ın "tanık" sıfatıyla ifadesinin alınmasını istedi.

ADANA'DA KAÇAK TAVUK KESİMHANESİNE BASKIN: Adana'da Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenleyen polis, yaklaşık 3 ton tavuk eti ele geçirdi.