Günün haber özetleri - 30 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 30 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ERDOĞAN'DAN FRANSA'YA SERT YPG TEPKİSİ: Erdoğan İl Başkanları Toplantısı'nda ''Fransa'nın tavrından üzüntü duyuyoruz. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil'' siyerek Fransa'ya tepki gösterdi.

İSRAİL ASKERLERİ FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI:İsrail askerleri Filistinler'in Toprak Günü yürüyüşüne müdahale etti. Müdahale sonucu 7 Filistinli hayatını kaybederken 500 Filistinli yaralandı. 

BAKANDAN TAŞERON İŞÇİLERE MÜJDE: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu kadroya geçecek taşeronlara büyük bir müjde verdi. Sarıeroğlu "4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi.

AZİZ YILDIRIM BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nın balo salonunda bir basın toplantısı düzenledi. Divan Kurulu üyelerinin de yer aldığı saat 11.00'de başlayan toplantıda Yıldırım, adaylığını açıkladı.

TAKSİM SAPIĞI SUÇ MAKİNASI ÇIKTI: Taksim'de iki kadından birini bıçakladığı diğerini ise omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü inşaatta tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin K. yakalandı. Engin K.'nın cinsel saldırı, uyuşturucu kullanmak, yaralama ve hırsızlıktan 9 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

  • Güncel 30 Mart 2018 17:07
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