Günün haber özetleri - 30 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 30 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

SİİRT'TE KALLEŞ SALDIRI: 6 ŞEHİT: Siirt'te yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralandı.

IĞDIR'DA MİNİBÜS DİREĞE ÇARPTI: 17 ÖLÜ 36 YARALI: Iğdır'da, kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN FRANSA'YA SERT TEPKİ: SDG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapmak istediğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Türkiye'den yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye'nin, SDG adı altında  kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir" dedi.

AK PARTİLİ VEKİL EVLENDİ ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU: AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, bütçe görüşmeleri sırasında tanıştığı bürokrat Uğur Yalçın ile evlendi. Çiftin nikah şahidi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

BÜLENT ARINÇ'IN HESABINDAN +18'LİK PAYLAŞIM: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Twitter hesabından dün gece yarısı cinsel içerikli paylaşım yapıldı. Sosyal medya bir anda bu paylaşımla çalkalanırken, kısa süre sonra o paylaşım kaldırıldı ve paylaşım yapılan cinsel içerikli Twitter hesabı kapatıldı.

  • Güncel 30 Mart 2018 10:22
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