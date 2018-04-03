Günün haber özetleri - 3 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 3 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

İsrail'den Filistinlilere Suudi fetvasıyla çağrı! İsrail ordusu, Filistinlileri protesto gösterilerinden vazgeçirmek için Suudi Arabistanlı alimlerin fetvalarına sarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin tweeti CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine Ankara'dan telekonferansla katılacaklar.

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert sözler! Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Arslan'ın ardından yaptığı paylaşımla tepki çeken Nihat Doğan, Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile buluştu. Buluşmadan bir gün sonra ise tepki gösteren Mehmet Aslan, "Nihat Doğan'ın adımızı insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuştur.'' mesajını paylaştı.

BBC spikerinden Can Dündar'a tarihi kapak MİT TIR'larıyla ilgili hakkında açılan dava sonrası yurt dışına kaçan Can Dündar, BBC News kanalında yaşadıklarını anlattı. MİT TIR'larıyla ilgili haberini savunan Dündar'a, BBC spikeri ise tarihi bir cevap verdi

Salih Müslim 3 saat kala liste dışı kaldı Terör örgütü PYD’nin eski Eşbaşkanı Salih Müslim, Macron’la görüşmeye 3 saat kala heyetten çıkarıldı. Türkiye’nin iadesini istediği Müslim, Fransız protokolünün uyarısıyla liste dışı kaldı

MSG'de büyük kavga! Sanatçılar birbirine girdi MSG 10. Genel Kurulu'nda seçimlerin oy verenleri tek tek sayarak yapılması, sanatçıları gerdi. Gergin bir atmosferde geçen seçimli genel kurulda Sezen Aksu ve Çelik de konuşma yaptı.

  • Güncel 03 Nisan 2018 09:26
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