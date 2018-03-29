Günün haber özetleri - 29 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 29 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

MİT'TEN SINIR ÖTESİ OPERASYONU: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına ağır darbe indirerek, örgütün 6 üst düzey elemanını Türkiye'ye getirdi.

DİYARBAKIR'DA HAİN SALDIRI: Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, zırhlı askeri araca PKK’lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

ÇİFTLİK BANK CEOSU MEHMET AYDIN YURT DIŞINA BÖYLE KAÇTI: Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Uruguay'a kaçmış, yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Aydın'ın yurt dışına kaçışı ile ilgili fotoğraf ortayı çıktı.

YPG/PKK'NIN ÖZEL KUVVETLER ÜSSÜ İFŞA OLDU: Afrin ilçe merkezinde terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri HAT'ın eğitim, toplanma ve barınma yeri olarak kullandığı bir üssü daha ortaya çıkarıldı.

BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ: İstanbul başta olmak üzere yurdun genelini soğuk ve yağışlı bir hava etkisi altına aldı. Bolu'nun Gerede ilçesi ise beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.