Günün haber özetleri - 29 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 29 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

38 İLDE FETÖ OPERASYONU: Konya merkezli 38 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

YEREL SEÇİMDE MHP İLE İTTİFAK YOK: Başbakan Binali Yıldırım, MHP ile ittifakın Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapıldığını, yerel seçimler için ittifak yapılmadığını söyledi.

VENEZUELA'DA FACİA: Venezuela'nın Valencia kentinde bir hapishanede çıkan ayaklanma sonucunda hapishanede yangın başladı. İlk belirlemelere göre olayda 68 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

600 POLİSİN KATILIMIYLA GAYBUBET OPERASYONU: Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 5 ilde 63 adrese 600 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

CANER TOYGAR İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU: Evlilik programıyla tanınan Caner Toygar, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla intihar girişiminde bulunacağını duyurdu ve sevenleriyle vedalaştı. Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırılan Toygar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • Güncel 29 Mart 2018 10:08
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