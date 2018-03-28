Günün haber özetleri - 28 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 28 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

BAKAN YILMAZ'DAN ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ: Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceklerini belirterek, “Bu öğretmenlerden en az bin öğretmeni de Van’a gönderme konusunda mutabakata vardık” dedi.

DÜZCE'DE KORKUTAN DEPREM: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.55'te merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler köyü olan 3.5 büyüklüğünde, 8.6 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

ANNEYE SON BAKIŞ: Gaziantep'te eşi Kemal Ayalp ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü öne sürülen Gül Gülizar Ayalp'ın (27) cenazesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde toprağa verildi. Genç kadının 6 aylık bebeği, yakınları tarafından tabutun üstüne konulunca törene katılanlar gözyaşlarına boğuldu.

TRAKYA'DA TAŞKIN ALARMI: Türkiye'nin sınır komşusu Bulgaristan'da yaşanan şiddetli yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte doluluk oranı artan barajlarını açmasıyla birlikte Tunca ve Meriç Nehirleri'nde taşkın riski yaşanıyor.

BURAK ÖZÇİVİT SARIŞIN BİR GÜZELLE GÖRÜNTÜLENDİ: Geçtiğimiz yıl Fahriye Evcen ile evlenen Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu markanın lansmanında sarışın bir güzelle samimi şekilde görüntülendi.

  • Güncel 28 Mart 2018 17:16
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