Günün haber özetleri - 28 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 28 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede, 4 Nisan'da yapılacak Türkiye-Rusya-İran zirvesi ele alındı.

ERDOĞAN: BEN ADALETTEN DAHA BÜYÜK DEĞİLİM: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinden Türkiye’ye girdikleri için tutuklanan iki Yunan askerinin bırakılmasını isteyen AB liderlerine, ‘Ben adaletten daha büyük değilim. Yargı kararını beklemek lazım’ dedi.

MİLLİLER'DEN TATSIZ PROVA: Rusya’da yapılacak Dünya Kupası hedefine de ulaşamayan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlıklarını sürdürdü. 2. hazırlık maçında Milliler, 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

DAMAT-KAYNANA AŞKI FACİA İLE BİTTİ: Eniştesi ve annesinin ilişki yaşadığını öğrenen oğlun tepkisi aile faciasına neden oldu. İlişkinin ortaya çıkmasıyla yaşanan tartışmada damat, gelinin dayısını öldürdü.

GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE SİLAHLI ÇATIŞMA: Beşiktaş'ta gece kulübü önünde bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.