Günün haber özetleri - 27 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 27 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Afrin'dan son dakika şehit haberi geldi TSK'dan son dakika Afrin açıklaması. TSK yazılı açıklama yaparak Zeyin Dalı harekatı'nda EYP patlamasında iki askerin şehit olduğunu duyurdu.

Erdoğan uyardı: Yoğun şikayetler alıyoruz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin hızına ayak uyduramayan bürokratlarla ilgili CİMER ve BİMER’e yoğun şikâyetler geldiğini söyledi.

PKK'ya bomba yağdı işte öldürülen terörist sayısıTürk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 22 Mart'ta düzenlenen hava harekatında 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İran'da düşen Türk jetiyle ilgili sürpriz tanık Aynı saatte İran üzerinde bulunan THY uçağının pilotunun, “Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu” dediği öğrenildi

Çin'den dünyaya çağrı: 'Canavarı kafesine tıkalım!' Çin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyelerine bugün çağrı yaparak, ABD'nin getirdiği gümrük vergilerine karşı çıkmalarını istedi.

Türkiye'den 'ajan krizi'ne dair ilk açıklama! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de meydana gelen kimyasal silah saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bekir Bozdağ'dan Sincar açıklaması Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gazetecilerin Sincar'daki son durum hakkındaki sorularını cevapladı.