Günün haber özetleri - 26 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 26 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Erdoğan'dan Sincar operasyonu açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ın Sincar bölgesindeki PKK'ya yönelik merkezi yönetimin harekete geçtiği bilgisini istihbarattan aldığını söyledi. Bir yetkilinin Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Afrin'de ahırda bulundu! Mehmetçik'in şaşıp kaldığı an Afrin'de terörden arındırılan Ambarlı köyünde terör örgütü YPG/PKK'nın el yapımı patlayıcı (EYP) imalathanesini ortaya çıkardı.

Mehmet Şimşek'ten dolardaki yükselişle ilgili özeleştiri Dolar kurundaki yükselişle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarının yüksek olmasına karşın bunun kura yansımasıyla ilgili dikkat çeken bir özeleştiride bulundu.

Tek gecelik ilişkiyi ifşa etti: Trump pantolonunu indirdi ve...Donald Trump ile birlikte olduğunu itiraf eden Stormy Daniels, "Odada arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım. Sonra birlikte olduk'' dedi. Daniels, Trump'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi.

600 Futbolcudan servet çarpmış! Süper Lig ve 1. Lig'te top koşturan 600'e yakın futbolcunun Çiftlik Bank'a 100 milyon lira kaptırdıkları iddia edildi... Çiftlik Bank'a para kaptıran futbolcular kimler?..

Öcalan’ın kardeşindan olay iddia! Apo'yu satmamı istediler Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kardeş Öcalan PKK terör örgütünün kendisinden Öcalan'I satmasını istediğini söyledi.

GSS borcu olanlar dikkat bakan açıkladı siliniyor Çalışma Bakanı Bakan Sarıeroğlu, GSS borcu olanlara ‘2 Nisan’ uyarısı yaptı. Bu tarihe kadar teste girip geliri az çıkanların borcu silinecek.