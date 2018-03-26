Günün haber özetleri - 26 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 26 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Sincar operasyonu başladı! Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Sincar operasyonundan son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki PKK'nın konuşlandığı Sincar'a yönelik operasyonun başladığını söyledi. Erdoğan, ABD'nin Münbiç'teki kontrolü de örgütten alması gerektiğini kaydetti.

Irak'tan Sincar'a iki koldan abluka: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Merkezi Hükümeti'ne yönelik Sincar uyarısının ardından, Irak ordusu iki koldan Sincar'a doğru harekete geçti.

Erdoğan isyan etti, istifasını istedi:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde bazı bürokratların imza atmaktan imtina ettiğini söyleyerek, bu isimleri affetmeyeceklerini istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

'İncirlik'ten çekiliyor' iddiasına ABD'den çifte açıklama! ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İncirlik ve Katar'da bulunan El Udeyd hava üslerinden ayrılacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

PKK'yı çıldırtan fotoğraflar: Türk bayraklarıyla yürüdüler! Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek sürüyor.

MHP'de görev dağılımı belli oldu MHP Genel Merkezi'nde görev dağılımı belli oldu. Semih Yalçın, teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilirken Celal Adan ise siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank açıklaması: 'Ensesindeyiz'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ı kastederek "Uruguay’a bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz" diye konuştu.