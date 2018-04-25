Günün haber özetleri - 25 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 25 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi 10 maddelik Anayasa değişiklik uyum paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arınç hamlesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile görüştü. Görüşme sonrası Arınç, "AK Parti'ye zarar verecek girişimler içinde olmam" diyerek Abdullah Gül'ün muhtemel adaylığında yanında olmayacağını ilan etti....

CHP Parti Meclisi ittifak için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi CHP Parti Meclisi (PM), ittifak görüşmeleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdi.

Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı Manisa'da bir kadına cinsel organını gösteren tacizciye meydan dayağı atıldı. Polis, tacizciyi vatandaşların elinden güçlükle kurtardı.

Kredi kullanacaklara müjde: Müdahale geliyor! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, konut kredisi faizlerinin yakında yüzde 1'in altına gelebileceğini belirtti.

57. Alaya Saygı Yürüyüşü yapıldı! Binler dedelerine yürüdüÇanakkale Zaferi’nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında 57. Alaya Vefa Yürüyüşü yapıldı.