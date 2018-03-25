Günün haber özetleri - 25 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 25 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ERDOĞAN: 3747 TERÖRİST ETKİSİ HALE GETİRİLDİ: Giresun 6. olağan il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güncel Afrin raporunu açıkladı. Erdoğan 3747 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MUHSİN YAZICIOĞLU ANILDI: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı ve Ülkü Ocakları'nın efsane başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının üzerinden tam 9 yıl geçti. Yazıcıoğlu ve arkadaşları ölümlerinin 9. yılında mezarları başında anıldı.

KATALONYA ESKİ LİDERİ GÖZALTINDA: Hakkında Avrupa çapında yakalama emri bulunan Katalonya Özerk Yönetimi eski Başkanı Puigdemont, Almanya'da gözaltına alındı.

DENİZLİ'DE FECİ KAZA: Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki su birikintisine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

BU KEZ UBERCİ ŞİDDETİ: İstinye’den Atatürk Havalimanı’na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül E., sürücü tarafından darp edildi.