Günün haber özetleri - 25 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 25 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

DENİZLİ'DE FECİ KAZA: Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki su birikintisine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ERDOĞAN: METAL YORGUNLUĞU BİTTİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık metal yorgunluğu yok, Afrin'le beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı" ifadelerini kullandı.

110 ÖSO ASKERİNİN TOPLU MEZARI ORTAYA ÇIKTI: Afrin'e bağlı Ayn Dakna köyünde iki yıl önce YPG/PKK tarafından öldürülen 110 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞINA HAVA MUHALEFETİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanına inemedi. Birkaç kez denemesine rağmen inemeyen uçak, Samsun’a geri dönerek Samsun-Çarşamba Havalimanına iniş yaptı.

İSTANBUL KARANLIĞA BÜRÜNDÜ: WWF-Türkiye'nin dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek için gerçekleştirdiği 'Dünya Saati' etkinliğinin bu yılki kampanyası kapsamında bir saatliğine İstanbul'un tarihi yerlerinde ışıklar kapatıldı.