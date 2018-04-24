Günün haber özetleri - 24 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 24 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Son deprem Adıyaman'da! Çevre illerde de hissedildi Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şırnak'ta patlama! Şehit haberi var ŞIRNAK 'tan son dakika şehit haberi geldi. PKK terör örtügütün yola döşediği EYP'nin patlamasın sonucu bir asker şehit oldu.

Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'deki konuşmasına tepki gösterdi.

Gül aday olursa Akşener çekilecek mi? Akşener "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın'' açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada gördü şoke oldu! Teyzesi kocasına kaçmış Adana’da yaşayan 2 kez evlenip ayrılan, 27 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülsüm Ç., 21 yaşındaki yeğeni Sevgi S.’nin, Bandırma’da yaşayan eşine kaçtı.

ABD'de skandal: PKK resmen başvurdu! PKK'nın Suriye kolu YPG terör örgütünün ABD'de yasal faaliyetler yürütmek amacıyla, Suriye Demokratik Konseyi adı altında ABD hükümetine tescil başvurusu yaptığı ortaya çıktı.