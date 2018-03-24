Günün haber özetleri - 24 Mart 2018 haberleri

Ve TSK son dakika gelişmesini duyurdu Afrin tamam! Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Afrin bölgesinde kontrolün tamamen sağlandığı, bölge halkının güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak için arama tarama çalışmalarının devam ettiği' bildirildi.

Aylarca konuşulmuştu Erdoğan ilk kez açıkladı: Artık bitti: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin başına yeniden geçmesinin ardından gündeme getirdiği partide metal yorgunluğu meselesiyle ilgili konuştu. Erdoğan Afrin'le birlikte metal yorgunluğunun bittiğini söyledi.

Yunanistan'dan şaşırtan FETÖ operasyonu: Yunan polisinin, Yunanistan'a kaçan FETÖ üyelerinin konaklaması için konut şebekesi kuracağı öne sürülen üç Türk asıllı ABD vatandaşının ülkeye girişlerini engellediği iddia edildi.

Karısı itiraf etti! İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yeni adresiÇiftlik Bank soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Çiftlik Bank'ın aranan firari Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın savcılık ifadesinde, "Mehmet, Uruguay'ın yanında Dubai ve Arjantin'den de geçici vatandaşlık almıştı. Uruguay patladığı için bu iki ülkede olabilir" dedi.

MHP Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi İşte Bahçeli'nin A takımı MHP'de 12. Olağan Büyük Kurultay'ın ardından yeni Başkanlık Divanı belirlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni A Takımı belli oldu

FETÖ'nün 'özel görüntülü' şantaj arşivi ele geçirildi FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerinde kendisinden olmayanları sindirmek için kullandığı gizli çekimlerden oluşan şantaj görüntülerinin yer aldığı arşiv, Genelkurmay çatı davasının sanıklarının evlerinde ve iş yerlerinde bulundu.

Usta oyuncu Ercüment Balakoğlu vefat etti: Magazin dünyasında felaket tellalı olarak bilinen Ses sanatçısı Onur Akay, usta oyuncu Ercüment Balakoğlu'nun vefat ettiğini duyurdu.

PKK'ya ağır darbe! 55 terörist öldürüldü Hulusi Akar da oaradaydıTÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakurk-Kani Rash bölgesinde başlatılan sınır ötesi operasyon devam ediyor. Komandoların katıldığı operasyonun başlangıcından bugüne kadar 55 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da oradaydı.