Günün haber özetleri - 24 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 24 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var: AKSARAY'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Korkunç kaza şoförün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldi.

PKK'dan alçak pusu: Şehit ve yaralılar var Batman’da güvenlik güçlerine teröristler tarafından kurulan hain pusuda 1 uzman asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereğini yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Beyoğlu Kongresi'nde, Türkiye'nin sınırötesinde ne işi var diye eleştirenlere, "Biz birliğimizden rahatsız olanları Gezi olaylarından tanırız" dedi.

Usta oyuncu Ercüment Balakoğlu vefat etti: Magazin dünyasında felaket tellalı olarak bilinen Ses sanatçısı Onur Akay, usta oyuncu Ercüment Balakoğlu'nun vefat ettiğini duyurdu.

Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank telefonu! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uruguaylı mevkidaşı ile görüştü. Türkiye'den kaçan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın Uruguay'da olduğu ortaya çıkmıştı.

Emine Erdoğan: "Bu konuda hukuki yaptırımlar artmalı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuklara yönelik ihmal ve istismar sorununu eğitim, sağlık, hukuk gibi çok yönlü bir bakışla ve el birliğiyle çözülmesi gerektiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evlendi: Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, bir süredir birlikte olduğu avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi. Çift bu akşam Beşiktaş'taki Swissotel'de nikah masasına oturdu.