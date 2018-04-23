Günün haber özetleri - 23 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 23 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.TÜRKİYE Atatürk'ün tüm çocuklara hediyesi 23 Nisan Çocuk Bayramını'nı kutladı

Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde söylediği 'Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma mirası vardır ki üzülerek söylüyorum bu kötü bir mirastır' sözleri ortamı gerdi.

CHP’nin sözlerine Binali Yıldırım’dan çok sert tepki Başbakan Binali Yıldırım, CHP’li Özgür Özel’in 'Binali Yıldırım 15 Temmuz gecesini Ilgaz Tüneli’nde geçirdi' şeklindeki sözlerine cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'i terketti! Yaşananlar rezalet...23 Nisan Özel Oturumu'nu izlemek için Meclis Genel Kurulu'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan sert tartışmalar nedeniyle Meclis'i terketti.

Almanya'ya 24 Haziran notası verildi ALMANYA'da yaşayan Türklerin 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderildi

Ermenistan karıştı Sarkisyan istifa etti Ermenistan'da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan olmasını engellemek için başlayan gösterilerin 11.'inci gününde istifa ettiği iddia edildi.