Günün haber özetleri - 23 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 23 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

FRANSA'DA TERÖR SALDIRISI: Fransa'nın Trebeş kentinde bir süpermarkette rehine krizi yaşandı. 2 ölü ve 3 yaralının olduğu saldırıda DAEŞ'li olduğu öğrenilen terörist etkisiz hale getirildi.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda 3731 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Trump ve Putin ile yaptığı görüşmelere de değinen Erdoğan, ''Biz buralardan artık geri adım atamayız' dedik'' ifadesini kullandı.

PKK SİNCAR'DAN ÇEKİLİYOR: Afrin'de hezimete uğrayan PKK, Sincar'dan çekilme kararı aldığını duyurdu. KCK yürütme konseyi 'Sincar'dan çekiliyoruz' açıklamasını yaptı.

HİLELİ ÜRÜN SATAN 173 FİRMA AÇIKLANDI: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarındaet ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

ASANSÖR FACİASI DAVASINDA KARAR: İstanbul Mecidiyeköy'de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazası davasında karar çıktı. 9 sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezaları 60 bin 800'er lira para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.