Günün haber özetleri - 23 Mart 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 23 Mart 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ERDOĞAN İLE TRUMP TELEFONLA GÖRÜŞTÜ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erdoğan ile Trump'ın görüşmesine ilişkin "İlişkileri etkileyen hassasiyetlerin giderilmesinde anlaşıldı" ifadesini kullandı.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU: Afrin'de el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu.Bitlis'te de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

AFRİN'E VALİ ATANACAK: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytindalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ele geçirdiği Afrin'e vali ve başkayerel atamaların yapılacağını söyledi.

NEVŞEHİR'DE ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ: Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü. TSK'dan yapılan açıklamada F-16 tipi savaş uçağının pilotunun şehit olduğu belirtildi.

DOLAR VE EURO TARİHİ REKOR KIRDI: Dolar kuru gece uluslararası piyasalarda 4.0375 TL'yi görerek, Euro kuru da 4.9756 TL'ye yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.