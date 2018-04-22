Günün haber özetleri - 22 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 22 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ERDOĞAN: KILIÇDAROĞLU BU YARIŞA GİRSİN: NTV ekranlarında yayınlanan Siyasi İşler Özel programına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na da aday olması yönünde çağrıda bulunarak, "Şahsen ana muhalefetin başındaki zatın burada olmasını isterim. Bu yarışa girsin" dedi.

ÇIRAY: İYİ PARTİ SEÇİME GİRİYOR: İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, yaptığı açıklamada, "Yargıtay'ın YSK'ya verdiği listede İyi Parti de var. İyi Parti'nin seçimlere katlma hakkı tescil edildi" ifadelerini kullandı.

SUUDİ SARAYINDA DARBE PANİĞİ: Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu. Darbe girişimi iddiaları ortalığı ayağa kaldırırken, olayın aslında izinsiz bir dronenin ağır silahlarla düşürülmesinden ibaret olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA ORMAN YANGINI: İstanbul Sultanbeyli’nde madde bağımlısı iki kişinin ısınmak için yaktığı ateş, kısa sürede orman yangınına dönüştü. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürülürken, ateşten yanan iki bağımlının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA YAKILAN CESEDİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ: İstanbul'da bir ormanlık alanda bulunan yanmış cesedin, Müge Anlı'nın programında eş bulmak için Hatay’a giden gençleri anlaşmalı olduğu Suriyeli kadınlarla buluşturup onlarca kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan Yusuf Işık'a ait olduğu öğrenildi.

  • Güncel 22 Nisan 2018 09:46
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Günün haber özetleri - 22 Nisan 2018 haberleri videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro