Günün haber özetleri - 22 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 22 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ERDOĞAN: KILIÇDAROĞLU BU YARIŞA GİRSİN: NTV ekranlarında yayınlanan Siyasi İşler Özel programına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na da aday olması yönünde çağrıda bulunarak, "Şahsen ana muhalefetin başındaki zatın burada olmasını isterim. Bu yarışa girsin" dedi.

ÇIRAY: İYİ PARTİ SEÇİME GİRİYOR: İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, yaptığı açıklamada, "Yargıtay'ın YSK'ya verdiği listede İyi Parti de var. İyi Parti'nin seçimlere katlma hakkı tescil edildi" ifadelerini kullandı.

SUUDİ SARAYINDA DARBE PANİĞİ: Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu. Darbe girişimi iddiaları ortalığı ayağa kaldırırken, olayın aslında izinsiz bir dronenin ağır silahlarla düşürülmesinden ibaret olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA ORMAN YANGINI: İstanbul Sultanbeyli’nde madde bağımlısı iki kişinin ısınmak için yaktığı ateş, kısa sürede orman yangınına dönüştü. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürülürken, ateşten yanan iki bağımlının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA YAKILAN CESEDİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ: İstanbul'da bir ormanlık alanda bulunan yanmış cesedin, Müge Anlı'nın programında eş bulmak için Hatay’a giden gençleri anlaşmalı olduğu Suriyeli kadınlarla buluşturup onlarca kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan Yusuf Işık'a ait olduğu öğrenildi.