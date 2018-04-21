Günün haber özetleri - 21 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 21 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

PARA KAÇIRMAYA ÇALIŞANLARI AFFETMEYİZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi firmaların ve iş adamlarının varlıklarını yurt dışına çıkardıkları yönünde tezvirat üretiliyor" diyerek böyle bir durumun izahı olmayacağını ve affedilemeyeceğini söyledi.

BAHÇELİ'DEN FLAŞ İYİ PARTİ AÇIKLAMASI: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı tartışmalarıyla ilgili olarak 'YSK seçime girebilir diyorsa bir emek boşa gitmemiş olur. Seçime de girsin' dedi.

HOLLANDA'DAN KÜSTAH ÇIKIŞ: Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Haziran seçimleri öncesi skandal bir açıklamaya imza attı. Rutte, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz" diyerek ''Erdoğan seçim için buraya gelmesin'' ifadelerini kullandı.

ÇELİK'TEN AVUSTURYA VE HOLLANDA'YE SERT YANIT: AB Bakanı Ömer Çelik, “Avusturya Başbakanı ve Hollanda Başbakanı açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar, Türkiye düşmanı ve ırkçı siyasal hareketlere selam gönderiyorlar” dedi.

TSK: 4254 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: 14-20 Nisan'da Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4254 oldu.

  • Güncel 21 Nisan 2018 16:44
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