Günün haber özetleri - 21 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 21 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

UYUM PAKETİ MECLİSE SUNULDU: AK Parti Milletvekili Şentop ile MHP Milletvekili Kalaycı'nın imzasını taşıyan, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

ERDOĞAN: SAĞLIKLI BİRİSİ BUNU YAPMAZ: Yeşilay Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i yaralayan saldırgan hakkında, "Sağlıklı birisi bunu yapmaz, var burada bir şey" ifadesini kullandı.

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi.

ADANA'DA FUHUŞ OPERASYONU: Adana'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla tutuklanan 9 erkeğin, "Kadını bulan bin lira alır, her fuhuştan yüzde 50 pay alır, gerisi aracılık yapana kalır" diye 1 ya da 2 yıllık sözleşme imzalattıkları ortaya çıktı.

SERAY SEVER'İN MUTLU GÜNÜ: Ünlü oyuncu Seray Sever, bir süredir birlikte olduğu 34 yaşındaki sevgilisi Eray Sünbül ile evlendi. Çift, Bodrum'da aile arasında düzenlenen törenle nişan yüzüklerini takmıştı.