Günün haber özetleri - 20 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 20 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

AFRİN'DEN ACI HABER: 1 ŞEHİT: TSK tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit oldu.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ TATİL EDİLDİ: Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞINA 5 DİKİŞ ATILDI: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 57. dakikasında yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geceyi hastanede geçirdi.

BERLİN'DE YARIM TONLUK BOMBA BULUNDU: Almanya'nın başkenti Berlin'de, ana tren istasyonunun hemen yakınında ortaya çıkarılan II. Dünya Savaşı bombası nedeniyle bugün büyük bir tahliye gerçekleşecek.

KADIKÖY GİRİŞİ 1 YIL KAPALI: Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı çalışması kapsamında bir yılda yıkılıp yenilenmesi planlanan köprü, yaya ve araç geçişlerine kapatıldı. Araç geçişleri için alternatif güzergahlar belirlendi.

  • Güncel 20 Nisan 2018 10:08
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