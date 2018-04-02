Günün haber özetleri - 2 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 2 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Erdoğan'dan sürpriz öneri: Okul bahçesinin altına...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otopark sorununa ilişkin çok çaprıcı bir öneride bulundu. Erdoğan, 'Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım' dedi.

Rusya'dan çok sert çıkış! Ajan krizi sürüyor! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'ajan krizi' nedeniyle İngiltere ve ABD ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu: "Batılı partnerlerimiz, tüm edep kurallarını terk ederek aleni yalana ve dezenformasyona yöneldi..."

Holding patronu tekrar tutuklandı! Daha önce 'hayali ihracat' ve 'akaryakıt kaçakçılığı' suçlarından tutuklanan ve 2 ay sonra serbest kalan Keskin Holding'in patronu Recep Keskin, şimdi de 'silahlı suç örgütü' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı.

Yunanistan Cumhurbaşkanından Türkiye'ye küstah tehdit! Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'yle ilgili tehdit dolu açıklamalar yaptı. Pavlopulos, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye hakkında yaptığı açıklamada kan dökmekten çekinmeyeceklerini belirtti.

Kritik detay ortaya çıktı! Tarihi ceza kapıda Son olarak yurtdışına kaçış görüntüleri ortaya çıkan Çiftlik Bank'ın kurucusu firari Mehmet Aydın'ın yakalanması için Kırmızı Bülten bekleniyor. Hukukçulara göre ise 132 binden fazla mağdurun şikayetçi olması halinde Aydın'ın alacağı ceza Türk hukuk tarihinin en yüksek cezası olabilir.

Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteriyle ekranların karşısına çıkan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, kalp krizi nedeniyle 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu dünyaya düştü Çin’in kontrolden çıkan Tiengong-1 (Gök Saray-1) uzay istasyonu atmosfere girdi. Dünya atmosferine giren Gök Saray-1'in çoğu kısmının Güney Pasifik'te yanarak parçalandığı açıklandı.