Günün haber özetleri - 2 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 2 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Erdoğan'dan sınır karakolunda önemli mesajlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da sınır karakolunda Orgeneral Hulusi Akar ve Zeytin Dalı harekatına destek için kente gelen sanatçı ve sporcularla buluştu.

Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu dünyaya düştü Çin’in kontrolden çıkan Tiengong-1 (Gök Saray-1) uzay istasyonu atmosfere girdi. Dünya atmosferine giren Gök Saray-1'in çoğu kısmının Güney Pasifik'te yanarak parçalandığı açıklandı.

Esed güçleri Türkiye Diyanet Vakfı'nı vurdu! Esed rejimi Türkiye Diyanet Vakfı’nın Doğu Guta'daki geçici barınma merkezini vurdu.

Afrin'de acı haber: Sivil personel şehit oldu! Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında patlayan mayın nedeniyle araçta görevli bir sivil personelin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı bildirildi.

Karabük'te cezaevi nakil aracı devrildi: 2 şehit! KARABÜK'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13'ü asker biri mahkum, 15 kişi yaralandı.

Çiftlik Bank'a para yatıranları şoke eden mesaj! Çiftlikzedelere "Geçmiş olsun" mesajı gönderen Mehmet Aydın, bu sefer de cep telefonu uygulaması tüm üyelere mesaj attı: "Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı sistemi geliyor. Siz de bu tip organizasyonlara kanmayın!"

Çavuşoğlu'ndan ABD ve Fransa'ya Suriye cevabı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki YPG/PKK örgütüne ilişkin kararı ve Fransa'nın açıklamalarını değerlendirdi.