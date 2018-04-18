Günün haber özetleri - 18 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 18 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ERKEN SEÇİM 24 HAZİRAN'DA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çıkışı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran'da erken seçime gideceğini duyurdu.

MERAL AKŞENER ADAYLIĞINI AÇIKLADI: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım dedi.

ESKİ BAKAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ: Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin alacak verecek meselesi sebebiyle yaşandığı iddia edilirken, Yüksel K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

CHP'DEN ERKEN SEÇİMLE İLGİLİ İLK TEPKİ: CHP Milletvekili Levent Gök, Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, "Yönetemediklerinin tescili, hayırlı olsun." dedi

YÖK: YKS 30 HAZİRAN 1 TEMMUZ'DA YAPILACAK: 24 Haziran 2018’de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS’nin 30 Haziran 2018 – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verdi.