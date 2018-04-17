Günün haber özetleri - 17 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 17 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Devlet Bahçeli erken seçim bombasını patlattı! Bahçeli, "Türkiye'nin bu şartlarda 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir" deyip "26 Ağustos 2018 günü erken seçim yapalım" çağrısı yaptı...

Erdoğan ve Başbakan parti kurmaylarıyla görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı ve Ak Parti'nin tüm kurmaylarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Doğu Perinçek'ten erken seçim açıklaması VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı tarihte erken seçimin hukuki şartlar nedeniyle o kadar kolay gözükmediğini söyledi.

İYİ Parti seçime giremiyor mu? MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 26 Ağustos erken seçim tarihi olarak kabul edilirse Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti seçime giremiyor.

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı kazada hayatını kaybetti Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman, sabaha karşı Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Türkiye ile İran arasında ilk para takası İran hükümetine bağlı ajans, iki ülke arasında ilk para takasının gerçekleştiğini duyurdu. İran ile Türkiye, dolar/euro kullanmadan ticaret yapacak.