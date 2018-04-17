Günün haber özetleri - 17 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 17 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Savaş başlıyor! Ruslar harekete geçti dünya alarmda Suriye'deki sıcak savaşta Rusya'nın vereceği tepki merak edilirken, Rusya bambaşka bir savaşı başlatıyor... Rusların siber saldırı hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı..

Flaş iddia! Suriye'ye ikinci operasyon ABD'nin gece yarısı Suriye'yeye ikinci hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Suriye Haber Ajansı Sana, Humus'a fırlatılan füzelerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Süre geçti Türkiye kızdı! İran'a jet kazası mesajı BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden dönen Mina Başaran ile yedi arkadaşını taşırken İran’da düşen jetin pilotu Beril Gebeş’in cenazesine halen ulaşılamaması Türk yetkilileri harekete geçirdi

Rusya tarih verdi! Dünyanın gözü bu haberde Rusya, kimyasal silah iddialarını araştırmak üzere ülkeye gelen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin Çarşamba günü Duma'ya erişimine izin verileceğini açıkladı.

Milli savaş uçağı dev fuarda göründü! Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'nda Türkiye'nin çift motorlu, 5. nesil savaş uçağı TF-X projesininin maketi de ortaya çıktı.

Vali'ye selam veren polise otomobil çarptı! KONYA'da polis memuru Vedat Selvi, makam aracıyla Polis Evi’nden çıkan Vali Yakup Canbolat'a selam vermek isterken kaza yaptı.