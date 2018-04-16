Günün haber özetleri - 16 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 16 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

Erdoğan'dan Macron'a bir ayar daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir katliamıyla ilgili Macron'a tepki gösterdiğini söyledi.

Ege'de yeni kriz! Başbakan Binali Yıldırım Ege'de bayrak krizi yaşandığını açıkladı. Yunanistan'ı uyaran Yıldırım, Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa dikilmeye çalışılan Yunan bayrağının indirildiğini duyurdu.

Tosun'un keyfi yerinde! Yeni fotoğrafı ortaya çıktı Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai’nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm’da çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Otelde gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor.

Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Bundan sonra.. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını söyledi.

Şırnak'ta hain saldırı: 3 asker şehit! Şırnak’ta Elmalı ve Kuyu Tepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

Derik Kaymakamını şehit eden sanık kendisini yakmaya çalıştı Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitür'ü şehit eden sanık ifade verirken kendisini yakmaya çalıştı