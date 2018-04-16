Günün haber özetleri - 16 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 16 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

İşte Trump'ı Suriye için ikna eden isim Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'deki operasyonda 3 merkezin hedef alındığını söyleyerek, Suriye rejiminin kimyasal kapasitesinin yok edildiğini açıkladı.

Erdoğan: Bize kur savaşı ilan ettiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye karşı kur savaşı ilan edildiğini söyleyerek finans sektörünü uyardı. Erdoğan, "Bizi bunlarla tehdit etmeyin bu ülkede yaşam şansı bulamazsınız" diye konuştu.

Tosun'un keyfi yerinde! Yeni fotoğrafı ortaya çıktı Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai’nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm’da çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Otelde gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor.

Akdeniz'de alarm! TSK harekete geçti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Esed bahanesiyle Doğu Akdeniz’e yerleşmeye çalışan ABD, İngiliz ve Fransız donanmasıyla, provokasyonlarını arttıran Atina’ya karşı önemli bir adım attı.

Esad'ın kendisi açıkladı işte ailesinin saklandığı ülke Suriye'de Beşşar Esad rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda, Esad ailesinin Rusya'ya yerleştirildiğini bildirdi.

Ara sokağa giren Tır dehşet saçtı FATİH'te akşam saatlerinde son sürat bir ara sokağa giren TIR, sokakta bulunan 6 otomobile ve bir evin duvarına çarptı.