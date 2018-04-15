Günün haber özetleri - 15 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 15 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

İSTESELER DE İSTEMESELER DE YAPACAĞIZ: Kanal İstanbul'da ihaleye kısa sürede çıkılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" dedi.

TRUMP'TAN YENİ SURİYE TWETTİ: Trump attığı yeni tweette, "Suriye baskını harika bir şekilde gerçekleştirildi" derken, ABD medyasında 'Görev Tamamlandı' ifadesinin kendisi tarafından kullanılmasına yönelik eleştirilere sert çıktı.

BAŞBAKANDAN FLAŞ DOLAR AÇIKLAMASI: Başbakan Binali Yıldırım, son günlerde TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesiyle ilgili; ''Sanki dolar fırlayıp gitse zil takıp oynayacaklar. Ama yağma yok, gerekli tedbirler alınmaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük." dedi.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: Ağrı Doğubeyazıt'ta, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ağrı Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist öldürüldü.

EN GÜÇLÜ SİLAHLAR ORTADOĞU'DA DENENİYOR: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün en güçlü ve en modern silahların Ortadoğu’da denendiğini belirterek, "Bombalar yağıyor o kadınların, ailelerin, çocukların üzerine. Ama sesleri dünyada bizim istediğimiz yankıyı oluşturmuyor” dedi.