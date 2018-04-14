Günün haber özetleri - 14 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 14 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ABD, FRANSA VE İNGİLTERE SURİYE'Yİ VURDU: ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Esad rejimi güçlerini hedef aldığı saldırıda Suriye'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktalar bombalandı.

ERDOĞAN: OPERASYONU DOĞRU BULUYORUM: ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Kimse kimyasal saldırının faili bunun bedelini ödemeli. Böyle rejim saldırılarının cevapsız kalmayacağını gördü.'' dedi.

SALDIRIYA RUSYA'DAN CEVAP: ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi vurmasına Rusya'dan sert yanıt geldi. Yapılan ilk açıklamada, Suriye'ye saldırının sonuçsuz kalmayacağı ifade edildi.

OPERASYON SONRASI ESAD BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği operasyonun ardından başkent Şam'da görüntülendi. Görüntüleri Suriye Devlet Başkanlığı twitter hesabından yayınladı.

SURİYELİLER RUS BAYRAKLARIYLA SOKAKLARDA: Suriye'ye düzenlenen operasyonun ardından Şam'da sabahın ilk saatinde halk sokaklarda gösteri yapmaya başladı. Geceyi bombardıman altında geçiren kentlerde gün ışıdıktan sonra Suriyeliler ellerinde Rus bayrakları ile sokaklara döküldü.