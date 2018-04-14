Günün haber özetleri - 14 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 14 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ABD, FRANSA VE İNGİLTERE SURİYE'Yİ VURDU: ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Esad rejimi güçlerini hedef aldığı saldırıda Suriye'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktalar bombalandı.

TÜRKİYE'DEN SURİYE OPERASYONUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Suriye'de yaşanan hava saldırısı ile ilgili, "Duma’da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi" dedi.

SALDIRIYA RUSYA'DAN CEVAP: ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi vurmasına Rusya'dan sert yanıt geldi. Yapılan ilk açıklamada, Suriye'ye saldırının sonuçsuz kalmayacağı ifade edildi.

OPERASYON SONRASI ESAD BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği operasyonun ardından başkent Şam'da görüntülendi. Görüntüleri Suriye Devlet Başkanlığı twitter hesabından yayınladı.

28 ŞUBAT DAVASINDA KARAR: 28 Şubat davasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti 103 sanıklı davada 21 sanığa müebbet hapis cezası verirken 68 sanık hakkında beraat kararı çıktı.