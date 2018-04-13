Günün haber özetleri - 13 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 12 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ERDOĞAN: GERİLİMDE HAVA YUMUŞADI: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye gerginliğiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Erdoğan Rusya-ABD geriliminde havanın yumuşadığını söyledi.

GAZZE'DE GERGİN CUMA: 113 YARALI: Gazze'nin İsrail sınırında 5 noktada protesto gösterileri yapmak için toplanan Filistinlilere İsrail askeri ateş açtı. Gerçek mermilerle açılan ateşle 113 kişi yaralandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN SURİYE AÇIKLAMASI: Başbakan Yıldırım, ABD ile Rusya arasındaki restleşmeyi eleştirdi ve "İşleri daha da karmaşık hala getiren hareketlerden uzak durulmalı" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN FEZLEKE ÇIKIŞI: CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında fezleke hazırlanması için savcılara talimat verildiğini savunarak, ''Sanıyorlar fezleke hazırlanacak, biz geri adım atacağız. Bir milim geri adım atmayız'' dedi.

2,5 YILLIK AŞK BİTTİ: Güzel oyuncu Aslı Enver ve yakışıklı şarkıcı Murat Boz, 2.5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Aslı Enver, ayrılık kararının ardından Murat Boz'la birlikte oturdukları evden taşındı.

  • Güncel 13 Nisan 2018 16:55
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