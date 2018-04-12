Günün haber özetleri - 12 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 12 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ERDOĞAN'DAN DÖVİZ ÇIKIŞI: Ankara'da Başkentray'ın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan dövizdeki ani artışın kitabına uygun hiçbir izahının olmadığını söyledi. 'Bizi döviz üzerinden terbiye edemezler' dedi.

TRUMP'TAN DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN YENİ TWEET: Twitter hesabından dünyayı sallayan yeni bir açıklama daha yapan ABD Başkanı Trump, "Suriye'ye saldırı ne zaman gerçekleşebilir, bunu hiçbir zaman söylemedim. Belki çok yakın, belki de hiç değil" ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU AKŞENER'İ ZİYARET ETTİ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu karşılayanlar arasında, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Aytun Çıray da yer aldı.

BAKAN YILMAZ'DAN FLAŞ LGS AÇIKLAMASI: Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz LGS'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, öğrencilerin yüzde 10’unun sınavla bir liseye yerleşeceğini söyledi.

RUSYA'DA ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ: Rusya’nın Varonej şehrinde eğitim uçuşu yapan askeri uçak düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, kazada ölen ve yaralanan olmadığını açıkladı.