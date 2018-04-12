Günün haber özetleri - 12 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 12 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ERDOĞAN İLE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki lider gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacaklar." denildi.

SAVAŞ GEMİLERİ YOLA ÇIKTI: Trump'ın savaş ilan eden Twitter mesajıyla ayağa kalkan dünya, bu kez de Virginia'daki deniz üssünden ayrılıp Akdeniz'e doğru ilerleyen ABD savaş gemilerini izliyor.

RUSYA'DAN DOĞU GUTA AÇIKLAMASI: Rusya Savunma Bakanlığı Suriye hükümet güçlerinin Doğu Guta'da Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladığını açıkladı.

DENİZALTILAR SURİYE YOLUNDA: İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak için Akdeniz'e açıldığını ileri sürdü. Gazeteye göre Suriye rejimi bu akşam vurulacak.

ALİYEV YENİDEN CUMHURBAŞKANI: Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı. Aliyev, 2013 yılındaki seçimleri de %84.54 oy ile kazanmıştı.