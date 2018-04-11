Günün haber özetleri - 11 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 11 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

CEZAYİR'DE ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ: 257 ÖLÜ: Cezayir'in Bufarik bölgesinde askeri uçak düştü. Cezayir devlet televizyonu ölü sayısının 257 olduğunu duyurdu. El Arabiya televizyonuna konuşan bir askeri yetkili ise kazada kurtulan olmadığını söyledi.

TRUMP RUSYA'YA SAVAŞ İLAN ETTİ: ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapdı. Trump, "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek" dedi.

ERDOĞAN'DAN FLAŞ EKONOMİ MESAJI: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Romanlar Buluşması"nda konuştu. Erdoğan, ekonomi üzerinden oyunlar oynandığını belirterek "Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız" dedi.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ÖLÜ BULUNDU: Nevşehir'in Çardak köyünde öğretim görevlisi Doç.Dr. Sadettin Baştürk ile yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ölü bulundu. Baştürk ile Yılmaz arasında gönül ilişkisi olduğu, genç kızın nişanlanacağı için ayrılmak istemesi nedeniyle bu olayın meydana gelmiş olabileceği iddia edildi.

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İSTİFA ETTİ: 4 kişinin öldürüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Hasan Gönen istifa etti. Gönen, Volkan Bayar ihbarlarına dayanılarak bazı kişiler hakkında soruşturma açıldığı ve işlem yapıldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti.

  • Güncel 11 Nisan 2018 16:55
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