Günün haber özetleri - 11 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 11 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

SİİRT'TEN ACI HABER: 1 ŞEHİT, 6 YARALI: Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etti. Olayda, 1 güvenlik korucusu şehit olurken 6 korucu da yaralandı.

ESAT KABAKLI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ: Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur'un Karamanlı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kabaklı'nın bilincinin açık ve genel durumunun iyi olduğı açıklandı.

ZUCKERBERG İFADE VERDİ: ABD Senatosu’nda Cambridge Analytica skandalı nedeniyle ifade veren Facebook CEO'su Zuckerberg, suçlamaları kabul etti ve “Üzgünüm, benim sorumluluğumdu” dedi.

BAYKAL ALMANYA'DAN ENKAZ HALİNDE DÖNDÜ: ESKİ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken "Almanya’da tedavi süreci son derece kötüydü. Almanya’dan bir enkaz getirdik ve burada toparlanıyor" dedi.

MEB'DEN LİSELERE GEÇİŞ SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Liselere Geçiş Sınavı'yla birlikte öğrenci alacak olan okulların listesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 8'inci sınıf öğrencileri, 2 Haziran'da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını, 18 Nisan'a kadar yapabilecek.

  • Güncel 11 Nisan 2018 10:17
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Günün haber özetleri - 11 Nisan 2018 haberleri videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro