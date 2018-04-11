Günün haber özetleri - 11 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 11 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

SİİRT'TEN ACI HABER: 1 ŞEHİT, 6 YARALI: Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etti. Olayda, 1 güvenlik korucusu şehit olurken 6 korucu da yaralandı.

ESAT KABAKLI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ: Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur'un Karamanlı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kabaklı'nın bilincinin açık ve genel durumunun iyi olduğı açıklandı.

ZUCKERBERG İFADE VERDİ: ABD Senatosu’nda Cambridge Analytica skandalı nedeniyle ifade veren Facebook CEO'su Zuckerberg, suçlamaları kabul etti ve “Üzgünüm, benim sorumluluğumdu” dedi.

BAYKAL ALMANYA'DAN ENKAZ HALİNDE DÖNDÜ: ESKİ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken "Almanya’da tedavi süreci son derece kötüydü. Almanya’dan bir enkaz getirdik ve burada toparlanıyor" dedi.

MEB'DEN LİSELERE GEÇİŞ SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Liselere Geçiş Sınavı'yla birlikte öğrenci alacak olan okulların listesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 8'inci sınıf öğrencileri, 2 Haziran'da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını, 18 Nisan'a kadar yapabilecek.