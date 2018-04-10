Günün haber özetleri - 10 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 10 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

ABD Başkanı Trump'tan flaş karar! ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika ziyaretini iptal ettiği açıklandı. Gerekçe ise Suriye'ye verilecek yanıta odaklanma olarak açıklandı.

Erdoğan'dan Rus bakana sert Afrin yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye'nin Afrin'i Suriye rejimine devretmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Süleyman Soylu açıkladı kimlik kontrolünde devrim İçişleri Bakanı Soylu, Polis Radyosu'nda 'Güne Merhaba' programını sundu. Soylu vatandaşın kimlik kontrolünü 2 saniye içinde tamamlayacak yeni uygulamayı açıkladı.

Akdeniz ısınıyor! Bomba İngiltere iddiası...Duma’daki kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine yönelik ABD’nin planladığı saldırıya İngiltere’nin de destek verebileceği belirtildi.

Bursa'da akıl almaz olay! Paraşütle atıldı ne olduğu belirlenemiyorBursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kulaca mahallesinde paraşütle atıldığı iddia edilen böcekler, çiftçileri canından bezdirdi.

Salih Efendi Yalısı’ndaki zararı kim karşılayacak? Herkes bunu merak ediyor Boğaz'da yalı kazasının ardından gözler, geminin kayıtlı olduğu sigorta şirketine çevrildi. Anıtlar Kurulu yalıda hasar tespitinde bulunuyor.