Günün haber özetleri - 10 Nisan 2018 haberleri

TÜRKİYE ve dünyadan günün haberlerini video haber olarak derledik. Bugün yani 10 Nisan 2018 tarihinde nerede ne oldu? Günün haber özetlerini sunuyoruz;

BM'de gergin anlar 3 ülke temsilcisi salonu terketti Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası Fransa önderliğinde acil olarak toplanan BMGK'da gergin anlar yaşandı. Suriye temsilcisi konuşmaya başladığında,3 ülke temsilcisi salonu terketti

Trump'tan Suriye açıklaması! ABD Başkanı Donald Trump'ın, Doğu Guta'daki katliamla ilgili son dakika açıklamaları tansiyonu yükseltti. Trump, Suriye'ye yönelik askeri müdahale için gün içerisinde karar vereceğini söyledi.

Erdoğan'dan Kırgız Lidere FETÖ uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ, bugün bize yaptığını yarın Kırgızistan'a yapacak kadar hain bir örgüttür" dedi.

ABD savaş gemisine Rus uçaklarından taciz ABD'ye ait savaş gemisinin Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı, Rus uçaklarının ise 4 defa alçak uçuş yaparak taciz ettiği ileri sürüldü.

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma Türkiye merkezli Metcap Energy Investments ile Katar merkezli Fusion Dynamics, Türkiye'de toplam 5,2 milyar dolarlık doğalgaz ve petrokimya yatırımı için protokol imzaladı.

Antalya’daki silahlı saldırıda Rus mafyası iddiası! ANTALYA Kemer'de kar maskeli iki saldırganın tabancayla ateş etmesi sonucu yaşamını yitiren Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze'nin (60), Rusya'da ünlü mafya liderlerinden biri olduğu öne sürüldü.